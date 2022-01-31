Barcelona’nın tek umudu Pierre Emerick Aubameyang

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Pierre Emerick Aubameyang'ın transferi için Barcelona devreye girdi. Arsenal ve Barcelona, Aubameyang'ın maaşında anlaşmaya varabilirse, transferin resmileşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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La Liga devi Barcelona, Arsenal’de istenmeyen adam haline gelen Pierre Emerick Aubameyang’ı kiralık olarak transfer etmek için görüşmelere başladı.

32 yaşındaki forvet, Camp Nou’ya gitmek için hevesli ve iki kulüp, İspanyol ekibinin haftalık 250 bin sterlin olan maaşın ne kadarını ödeyeceği konusunda anlaşmaya çalışıyor. ESPN’deki habere göre; Arsenal kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonunu eklemek istemiyor.

Arsenal Sportif Direktörü Edu ile görüşme gerçekleştiren Barcelona yetkilileri, Aubameyang’ı istediklerini ancak oyuncunun maaşının yalnızca küçük bir kısmını ödeyebileceklerini belirttiler. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren La Liga devi, Arsenal’den yanıt beklemeye geçti.

KAPTANLIĞI ALINDI

Arsenal ile sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan Aubameyang, disiplin sorunları yaşadığı için Teknik Direktör Mikel Arteta ile arası açıldı. Gözden düşen golcü futbolcu kadro dışı bırakıldı. Arteta, konuya ‘diktatör’ gibi yaklaştığı yorumlarını kabul etmezken Aralık ayında Aubameyang’ın kaptanlığının alındığını açıklamıştı.

DEMBELE GİTMEZSE KRİZ…

Barcelona, maaşında indirimi kabul etmediği takdirde Ocak ayı sonuna kadar takımdan ayrılması kararlaştırılan Ousmane Dembele’yi elden çıkartamazsa, Aubameyang için çok az maaş teklifi yapabilecek. Atletico Madrid’in Juventus’a kiraladığı Alvaro Morata ile ilgilenen Barcelona, İspanyol forvet için yaptıkları teklif kabul edilmeyince tek seçenek olarak Aubameyang’a yöneldi.

Gabonlu forvet, Afrika Uluslar Kupası’nda oynamak için 6 Ocak’ta Kamerun’a gittiğinde Covid-19 testi pozitif çıktı ve turnuvada forma giyemedi.

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