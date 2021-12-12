Barcelona’ya bir çelme daha

Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Barcelona, deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta Osasuna ile berabere kaldı.

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İspanya La Liga’nın 17. haftasında Osasuna, sahasında Barcelona’yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta sahasında Real Betis’e mağlup olan Barcelona, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada iki kez öne geçen Barcelona, avantajını koruyamadı ve son anlarda yediği golle bir puana razı oldu. Maçın 12. dakikasında Nico Gonzales ile öne geçen Barcelona, 14. dakikada David Garcia’nın golüne engel olamadı. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 49. dakikada Ezzalzouli’nin golüyle bir kez daha öne geçti. Ancak 86. dakikada sahneye çıkan Avila, topu Barcelona ağlarına göndererek takımına beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu beraberlikle Osasuna’nın puanı 22, Barcelona’nın puanı ise 24 oldu. Barcelona, yaşadığı puan kaybıyla lider Real Madrid’in 15 puan gerisine düştü.