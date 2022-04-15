Barcelona’ya bir darbe de Pedri’den!

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri'den Katalan devine kötü haber geldi. Eintracht Frankfurt maçında sakatlanan Pedri hakkında Barcelona'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a yenilerek elenen Barcelona, bir darbe de İspanyol futbolcusu Pedri’den yedi. Alman ekibine karşı Camp Nou’da oynanan maçta sakatlanan Pedri’nin sağlık durumu hakkında Katalan devinden duyuru geldi.

Barça, Pedri’nin sol bacağının femur pazısında yırtık olduğunu duyururken, kulüp tarafından yapılan açıklamada sakatlığın ne kadar süreceği belirtilmedi. Ancak, Pedri’nin sakatlığının en az 1 ay süreceği ve sezonun biteceği Mayıs ayının ortalarına kadar oynayamayacağı öğrenildi.

İlk yarının son anlarında sol bacağında ağrı hisseden genç futbolcu, saha içinde kısa süreli bir tedavi ile oyuna döndü. Soyunma odasında muayene edilen Pedri’nin sakatlığının ciddi olabileceği anlaşıldı ve ikinci yarıda yerine Frenkie de Jong girdi.

Pedri’yi riske etmek istemeyen Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin, sezonun kalan kısmında yıldız futbolcuyu dinlendireceği belirtildi. Zor günler geçiren Barcelona’da henüz 19 yaşında olmasına rağmen oynadığı futbolla taraftarı heyecanlandıran Pedri, La Liga’da oynadığı 12 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.