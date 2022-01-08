Barcelona’ya son dakika çelmesi

Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Granada karşısında son dakikada yediği golle yıkıldı.

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İspanya La Liga’nın 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Nuevo Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Barcelona, Luuk de Jong ile öne geçerken, Antonio Puertas’ın son dakikada attığı gol sonucu belirledi.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Barcelona, 57. dakikada öne geçti. İspanya La Liga’ya yıllar sonra geri dönen Dani Alves’in asisti sonrası Luuk de Jong, topu ağlara göndererek Barcelona’yı öne geçirdi.

Maçın son bölümünde işler Barcelona’nın aleyhine döndü. 79. dakikada Gavi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca, Katalan ekibi maçın son 10 dakikasını 10 kişi oynadı. Eksik rakibi karşısında gol için baskısını arttıran Granada, 89. dakikada Antonio Puertas’ın golüyle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Bu beraberlikle Granada puanını 24’e, Barcelona ise 32’ye yükseltti. Barcelona böylece lider Real Madrid’in 14 puan gerisinde kaldı.