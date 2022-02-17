Bayern Münih kabustan son dakikada uyandı

Deplasmanda karşılaştığı Salzburg karşısında son dakika golüyle beraberliği kurtaran Bayern Münih, turu evindeki maça bıraktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Avusturya temsilcisi Salzburg, sahasında Alman devi Bayern Münih’i konuk etti. Red Bull Arena’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Chukwubuike Adamu ile öne geçen Salzburg karşısında Bayern Münih, son dakikada Kingsley Coman’ın golüyle beraberliği kurtardı.

Karşılaşmada 12. dakikada sakatlanan Noah Okafor’un yerine oyuna giren Adamu, 20. dakikada takımını öne geçirdi. Skor avantajını ele geçiren Salzburg, ilk yarıda bu skoru korumayı başararak, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Bayern Münih beraberlik için tüm hatlarıyla saldırırken, Salzburg da hızlı hücumlarla etkili oldu. Maç bitmek üzereyken sahneye çıkan Coman, 89. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.