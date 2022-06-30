Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın muhabirle ilişkisi ortaya çıktı!

Almanya, Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın 15 yıldır ilişkisi olduğu eşiyle ayrıldıktan sonra bir spor muhabiriyle aşk yaşadığı dedikodusunun ortaya çıkmasıyla sallandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın en tirajlı gazetelerinden olan Bild’in muhabiri Lena Wurzenberger’in, Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile birlikte olduğu öğrenildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Lena ve Nagelsmann arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasından sonra Bild başarılı gazeteciyi Bayern Münih sorumluluğundan aldı. Bu ayın başlarında, 15 yıldır birlikte olduğu Verena’dan boşanan Nagelsmann’ın, Wurzenberger ile Ibiza’da bir yatta tatil yaparken çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.

2 YILDIR BAYERN HABERLERİ YAPIYORDU

Bild gazetesinde Bayern Münih’le ilgili haberlerden sorumlu olan 30 yaşındaki Lena Wurzenberger, özel ve profesyonel hayatı arasında çıkar çatışmasını önlemek için Bayern’deki görevinden vazgeçmek zorunda kaldı. Daha önce Werder Bremen’i takip eden Wurzenberger, son iki yıldır Bayern Münih’le ilgili haberler ve özel röportajlar yaparak adını duyurmuştu.

MANE RÖPORTAJINI İLK WURZENBERGER YAPTI

Nagelsmann’ın ilişkiyi gizli tutmak istediği söyleniyor. Çünkü Wurzenberger, son dönemde Bayern’deki birçok futbolcuyla sayısız röportaj yaptı. Son olarak Liverpool’dan transfer edilen Sadio Mane, ilk olarak Bild’e röportaj vermişti.

BAYERN’E HABER VERİLDİ

Gelecek ay 35 yaşına girecek olan Nagelsmann’ın, 15 yıllık eski eşi Verena’dan bir oğlu ve bir kızı var. Başarılı teknik adamın Wurzenberger ile ilişkisinin ‘ciddi’ olduğu ve Bayern Münih kulübünün de bu birlikteliğe dair bilgilendirildiği öğrenildi.