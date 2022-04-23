Bayern Münih üst üste 10. kez şampiyon!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 yendiği maçın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga 31. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund’u ağırlayan Bayern Münih, sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetle üst üste 10. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin bitimine 3 hafta kala ikinci sıradaki Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 12’ye yükselten Bayern Münih, toplamda 32. Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri Serge Gnabry (15′), Robert Lewandowski (34′) ve Jamal Musiala (83′) kaydetti. Borussia Dortmund’un tek golü penaltıdan Emre Can’dan (52′) geldi.

NAGELSMANN’IN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Bavyera temsilcisinin sezon başında takımı emanet ettiği Julian Nagelsmann, ilk lig şampiyonluğunu Bayern Münih ile yaşamış oldu. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Villarreal'e elendikten sonra tamamen lige odaklanmıştı.



LEWANDOWSKI’DEN BÜYÜK KATKI

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga'da bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada takımına 33 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon 13 gol kaydetti.