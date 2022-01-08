Bayern Münih’in 2022’si iyi başlamadı!

Lider Bayern Münih, öne geçtiği karşılaşmada sahasında Mönchengladbach'a 2-1 mağlup oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga’da sezonun ikinci yarısı başladı. Bayern Münih ile Mönchengladbach’ın mücadelesinde gülen taraf konuk takım oldu. Mönchengladbach, Bayern’i 2-1 mağlup etti.

Corona virüs nedeniyle 9 futbolcusundan yararlanamayan ve yedek kulübesinin altyapıyla ikinci takım oyuncularından oluşturan Bayern Münih, 18. dakikada Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

Mönchengladbach 27. dakikada Neuhaus ile cevap verip durumu 1-1 yaptı. Konuk takım 4 dakika sonra galibiyet golünü Lainer ile buldu. Geride kalan dakikalarda skoru koruyan konuk takım, ligde 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih 43 puanda kaldı. En yakın takipçisi Dortmund 1 maç eksiğiyle 34 puanla 2. sırada… Mönchengladbach ise 22 puan ve maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.