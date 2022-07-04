Bayern Münih’in, Victor Osimhen için teklifi hazır!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılma konusunda fikir değiştirmemesi üzerine forvet transferi için kesenin ağzını açtı. Münih, Napoli'nin parlayan yıldızı Victor Osimhen'i transfer etmek için reddedilemeyek bir teklif yapmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga’da şampiyonluk unvanını yıllardır kimseye kaptırmayan Bayern Münih, kadroda yeniliklere devam ediyor. Liverpool’dan Sadio Mane’yi transfer eden Münih, takımdan ayrılmayı kafasına koyan Robert Lewandowski’nin yerine Victor Osimhen’i yerleştirmeyi planlıyor.

Nijeryalı santrfor için araştırmalarına başlayan Münih yetkilileri, Nijerya Milli Takımı’ndaki görevinden 2021’de ayrılan Alman teknik adam Gernot Rohr ile görüştü. 23 yaşındaki Nijeryalı forvet hakkında görüşlerini paylaşan Rohr’un “Lewandowski ciddi şekilde ayrılmayı düşünüyorsa, onun yerine gelecek ideal isim Osimhen olur” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN İÇİN 120 MİLYON EURO

Napoli’nin 2020’de 75 milyon euro bedelle Lille’den transfer ettiği Osimhen, atletik yapısı, bitiriciliği ve saha içindeki bitmek bilmeyen enerjisi ile kısa sürede futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Napoli’nin kapısını çalmaya hazırlanan Bayern Münih’in, Osimhen için 120 milyon euro değerinde bir teklif yapması bekleniyor. İtalyan ekibiyle 62 maça çıkan Osimhen, 28 gol atıp 9 da asist yaptı.

Profesyonelliğe 2017’de Wolfsburg formasıyla adıma atan Osimhen, 2018’de kiralık olarak forma giydiği Charleroi’ye 2019’da 3.5 milyon euroya satıldı. Nijeryalı forvet, bu transferden 1 ay sonra Lille’e 22.4 milyon euroya imza attı.