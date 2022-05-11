Bayern Münih’te Nagelsmann devrimi: Açık hava analizi

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, antrenman yöntemlerinde teknoloji kullanımını bir seviye yukarıya taşıdı...

Sozcu.com.tr

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Bundesliga’da geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Alman devi Bayern Münih çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bayern Münih’in yıldız futbolcuları, bir sonraki maç için antrenman sahasına çıktıklarında karşılarında duran dev ekranı görünce şaşkına döndü.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, antrenman başlamadan 40 dakika önce video analisti Benjamin Glick ile birlikte soyunma odasından çıktıktan sonra bir konteynırın üzerindeki 8 metre genişliğindeki ekranı inceledi. Bayern Münih antrenman sahasının hemen kenarına yerleştirilen ekranda, PowerPoint sunumu dışında maç videoları ve slayt gösterileri yapılabiliyor.

Antrenman başladıktan sonra oyuncuları ekranın önüne toplayan Nagelsmann, Hertha Berlin’e karşı oynadıkları maçtan bazı kesitler izletti. Nagelsmann’ın analizleri yaklaşık 5 dakika sürerken, ekranda futbolcuların yaptığı hatalar ve doğrular da yer aldı. Antrenman boyunca sık sık çalışmayı durdurup ekrandan oyuncularına bir şeyler anlatan Nagelsmann, bu teknikle oyuncuların hata yapma payını minimuma indirmeyi hedefliyor.

Yüksek çözünürlüklü kameraların kaydettiği antrenman görüntüleri anında ekrana yansıtılabiliyor. Antrenör ekibi de, canlı olarak uyarılarda bulunabiliyor ve oyuncular sahadayken çözümler üretebiliyor.

Hoffenheim’ı çalıştırırken de bu teknolojiyi kullanan ve önemiyle ilgili konuşan Nagelsmann, “Elimde kameraları kontrol etmek için kullanabileceğim bir iPad var. Bir pozisyonu durdurduğumda, çözüm önerilerimi iPad üzerinde çizme fırsatım oluyor” ifadelerini kullanmıştı.