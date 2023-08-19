Bellingham yıldızlaştı, Real Madrid kolay kazandı
Sezona Athletic Bilbao galibiyetiyle başlayan Real Madrid, deplasmanda da Granada'yı Bellingham'ın 2 gol atıp galibiyette büyük pay sahibi olduğu maçta 3-1 yendi.
İspanya LaLiga’nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Almeria’ya konuk oldu. Real Madrid, Power Horse Stadı’nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.
Ev sahibi takım, 3. dakikada Sergio Arribas’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalesinde gördüğü erken golün ardından rakibine baskı kuran Real Madrid, 19 ve 60. dakikalarda Jude Bellingham, 73. dakikada ise Vinicius Junior’un kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Madrid ekibi, bu sonuçla ligde ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. Almeria ise ikinci maçından da puan çıkaramadı. (AA)