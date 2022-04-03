Berlin Maratonu rekor katılımla koşuldu

Dünyanın sayılı maratonları arasında yer alan Berlin Yarı Maratonu, rekor katılımla koşuldu.

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Almanya’nın Başkenti Berlin’de gerçekleştirilen 22 kilometrelik Berlin Yarı Maratonu 41. kez gerçekleştirildi. Dünyanın önemli maratonları arasında yer alan ve Doğu Berlin’den Batı Berlin’e koşulan maraton bu yıl rekor katılımla koşuldu.

En son 2021’de 13 bin katılımcı katıldığı Berlin Maratonu’nda bu yıl 121 ülkeden 33 bin katılımcı koştu. Almanya’nın en büyük halk maratonu olan Berlin Maratonu’na Kenyalı atletler damga vurdu.

Erkeklerde Kenyalı Alex Kibet 58.55 ile, kadınlarda ise yine Kenyalı Sheila Chepkurui Kiprotich 65:02 ile birinciliğe ulaştı.

ERKEKLER İLK 10:

1. Kibet Alex (KENYA) – 58:55

2. Belet, Joshua (KENYA) – 59:53

3. Kipchumba, Abel (KENYA) – 59:58

4. Kemei, Josphat (KENYA) – 1:00:03

5. Mezngi, Zerei (NORVEÇ) – 1:00:42

6. Lobalu, Dominic (GÜNEY SUDAN) – 1:01:01

7. Koech, Geoffrey (KENYA) – 1:10:17

8. Kipkemei, Evans (KENYA) – 1:01:33

9. Riva, Pietro (İTALYA) – 1:01:36

10. Motschmann, Johannes (ALMANYA) – 1:01:45

KADINLAR İLK 10

1. Chepkirui Kiprotich, Sheila (KENYA) – 1:05:02

2. Chepkemoi, Joyce (KENYA) – 1:05:50

3. Kimais, Irene (KENYA) – 1:06:34

4. Chepngeno, Viola (KENYA) – 1:06:48

5. Harrison, Samantha (İNGİLTERE) – 1:08:12

6. Steinruck, Katharina (ALMANYA) – 1:09:38

7. Woldu, Mekdes (FRANSA) – 1:09:43

8. Evans, Clara (İNGİLTERE) – 1:10:17

9. Bjeljac, Bojana (HIRVATİSTAN) – 1:10:43

10. Epis, Giovanna (İTALYA) – 1:11:07