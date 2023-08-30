Bertuğ Yıldırım, Rennes’e transfer oldu!

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, Rennes'in cazip teklifiyle Fransa'nın yolunu tuttu.

Sozcu.com.tr

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Hatayspor forveti Bertuğ Yıldırım, Fransa’nın Rennes takımı ile beş sezonluk bir anlaşma imzaladı.

Hücum hattına tamamlayıcı bir hücumcu profili arayan Rennes, daha önce Hatayspor’da oynayan 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Türkiye U23 takımında, Rennes kalesini koruyan Doğan Alemdar ile birlikte forma giyen Bertuğ, Süper Lig’de 48 maça çıktı ve sekiz gol atıp dört asist yaptı. 99 numaralı formayı seçen oyuncu özellikle atletik ve Ligue 1 savunmalarıyla mücadele edebilecek özelliklere sahip.

Bertug Yildirim, nouvel attaquant Rouge et Noir ! pic.twitter.com/YeCLJh8EBz — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 29, 2023

Transfer sonrası Rennes sitesine konuşan Bertuğ Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Stade Rennais F.C. projesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Şehir ve altyapı hakkındaki ilk izlenimlerim çok iyi. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl bir adım daha ileri gider. Yeni takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum. Hem entegrasyonum hem de personel konusunda onlara güvenebileceğimi şimdiden biliyorum. Yeni renklerimle yola çıkacağım için heyecanlıyım. İmza atmadan önce Doğan Alemdar’la konuştum ve bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler söyledi.”

“ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM”

“Rekabetçi bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Sahaya her çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmak ve takım için savaşmak istiyorum. Ligue 1’in zor olduğunu, güçlü olduğunu ve hızlı oynandığını biliyorum. Rennes’e de bu yüzden katıldım, bu ligde mücadele edebileceğimi kanıtlamak için. Etrafım ünlü oyuncularla çevrili olacak ve ilerleyebilmem için bana iyi bakılacak. Avrupa Ligi’nde oynama fikri de çok heyecan verici.”