Beşiktaş’ın transfer listesindeki Alfredo Morelos için Sevilla’dan teklif!

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Alfredo Morelos için İspanya'nın önemli ekiplerinden Sevilla resmi teklif yaptı.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’da Rangers forması giyen ve sözleşmesinin son senesine giren golcü oyuncu Alfredo Morelos’un talipleri artıyor. Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Sevilla resmi teklifini sundu.

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve geçen sezonu erken kapatan Morelos, yeni sezona hazır durumda. 2017’den beri Rangers forması giyen ve birçok kez Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Morelos, İskoç ekibinden ayrılmaya çok yakın.

İspanya medyası, Sevilla kulübünün Morelos için 8 milyon sterline yakın bir bonservis bedeli önerdiğini yazdı. Ancak İskoç ekibi Rangers, yıldız futbolcu için daha fazlasını talep ediyor.

Buna rağmen, sözleşmesi 2023’te bitecek olan Morelos’u bedava kaptırmak istemeyen Rangers’ın istenilen bonservise yakın bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Geçen sezon Rangers formasıyla 42 maça çıkan ve 19 gol-8 asistlik performans sergileyen Morelos, İskoç ekibinin son yıllardaki yükselişinde önemli rol oynadı.