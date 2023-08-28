Beşiktaş’tan Al-Sadd’a transfer olan Romain Saiss, sadece bir ay satış listesinde!

Katar'ın Al-Sadd kulübüne sadece bir ay önce katılan Romain Saiss, yabancı oyuncu kontenjan aşımı sebebiyle kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmek üzere.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’tan ayrılarak Katar kulübüne bir ay önce katılan Romain Saiss, Al-Sadd’dan ayrılabilir.

L’equipe’in iddiasına göre; kulüp kadroda yer açmak için yıldız savunmacıyı kiralık olarak göndermek istiyor. Henüz hiçbir resmi bir maçta Al-Sadd forması giymemiş olan Romain Saiss kendisine kulüp bulmak için çoktan harekete geçmiş durumda.

Katar’a geldikten sadece bir ay sonra, Fas asıllı Fransız stoper kulübü tarafından satışa çıkarıldı.

Eski Beşiktaşlı oyuncunun kiralık olarak ayrılması beklenirken, Al-Sadd kadrosundaki yabancı kontenjanını (7 oyuncu) aşmış durumda.