Beşiktaş’tan ayrılan Cyle Larin’in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlı takımdan ayrılma kararı veren Cyle Larin'in transfer belirsizliği son buldu.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’ın 2018’de 1.8 milyon euroya transfer ettiği Cyle Larin’in yeni takımı Belçika ekiplerinden Club Brugge oldu.

Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Kanadalı futbolcu için Tigres ve Olympiakos kulüpleri de transfer girişiminde bulunmuştu. Ancak Club Brugge’ün Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması, Larin’in tercihini Belçika kulübünden yana kullanmasına neden oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre, Larin ile Brugge 3 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş formasıyla 2020-21 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Larin, aynı sezon Türkiye Kupası zaferi de tattı. Kanadalı kanat oyuncusu, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sezon ligde 25 gol atan Larin, geçen sezon oynadığı 38 resmi maçta sadece 8 gol atıp 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.