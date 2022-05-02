Blackburn Rovers, stadını Müslümanlara açtı

İngiliz ekibi Blackburn Rovers, stadının kapılarını bayram namazı için Müslümanlara açtı.

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İngiltere Championship'te mücadele eden Blackburn Rovers, ülkede bir ilke imza attı.

Ada ekibi, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Bayram Namazı için stadının kapılarını Müslümanlara açtığını açıkladı. 32 bin kişilik Ewood Park Stadı'nda yaklaşık bin kişi Bayram Namazı’nı yeşil zeminde kıldı.

Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers. This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch.#EidMubarak pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

Namazın kılındığı anın görüntülerini de paylaşan Blackburn Rovers, “Blackburn Rovers’taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede Bayram Namazı’nın sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu” notunu ekledi.

Blackburn Rovers, mücadele ettiği İngiltere Championship’te 66 puanla 9. sırada yer alıyor.