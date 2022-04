Bojan Krkic: ‘Barcelona’da A takıma çıkınca Zlatan Ibrahimovic’le yaptığım konuşmayı unutamıyorum’

Barcelona altyapısından çıkan yıldızlar arasında gösterilen Bojan Krkic, eski takım arkadaşlı Zlatan Ibrahimovic hakkında önemli ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Futbol kariyerini Japonya’nın Vissel Kobe takımında sürdüren eski Barcelona oyuncusu Bojan Krkic, bir dönem birlikte top oynadığı Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazetta Dello Sport’a röportaj veren Bojan, Ibrahimovic ile olan ilişkisinden bahsederken, İsveçli yıldızın kendisine nasıl sahip çıktığını anlattı. Zlatan’ın, Pep Guardiola döneminde Barcelona’da gereken saygıyı görmediğini söyleyen Bojan, şu ifadeleri kullandı:

“Zlatan aklıma gelince, Barcelona’da A takıma yükseldiğimde bana yaptığı konuşmayı hatırlıyorum. 20 yaşındaydım ve o Zlatan’dı. Beni tanımıyordu, soyunma odasına yanına çağırdı ve ‘Merak etme, ben buradayım’ dedi. Arkadaşlarım onunla ilgili yorum yapmamı ya da tek kelimeyle özetlememi istediğinde ‘Koca yürek’ derim. Antrenmandaki maçları bile, ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen mücadeleci biriydi. Bunu zaten herkes biliyor.”

“HEP ÖRNEK OLDU”

“Kimse Ibra hakkında kötü konuşamaz. Bence Barcelona’da gerektiği gibi saygı görmedi. Ayrıca her yerde belirleyici goller attı. Sahada hep yüreğiyle oynadı. O her zaman örnekti ve her zaman öyle kalacak.”