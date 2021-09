Boks kariyerine nokta koyan efsane Pacquiao Filipinler Devler Başkanlığına yürüyor

Filipinler Devlet Başkanlığına adaylığını açıklayan Pacquiao, efsanevi boks kariyerini noktaladı… Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin halefi olarak düşündüğü isimler listesinde yer alan ve Mayıs 2022 devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını duyuran boks efsanesi Manny Pacquiao (42), spor kariyerini sonlandırdığını resmen açıkladı.

Aynı zamanda senatör olan Pacquiao, 12 dünya şampiyonluğu kazandığı ve bunu 8 farklı sıklette başaran tek isim olduğu 26 yıllık boks kariyerine nokta koyduğu videoyu Facebook sayfasında yayımladı. Kariyeri boyunca 220 milyon dolar kazanan efsane isim yoksul bir köyden çıkıp ringlere damga vururken yüz milyonlarca dolar kazandı. ‘Pacman’,’Halkın Şampiyonu’, ‘Ulusal Yumruk’ gibi lakaplara layık görülen Pacquiao boksu bıraktığını açıklamasının ardından, anketlerde halk desteği yüzde 8’den 12’ye yükseldi.

72 maçta 39’u nakavtla olmak üzere 62 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Pacquiao, paylaştığı videoda, “Beni destekledikleri için tüm dünyaya, özellikle Filipinler halkına teşekkür ederim. Boksör olarak devrimin bittiğini kabul etmek benim için çok zor. Boks eldivenlerimi asacağım günün geleceğini hiç düşünmemiştim. Ama son çanının çaldığını duydum. Elveda boks. Bugün emekliliğimi açıklıyorum” dedi.

Duterte yönetimini Filipinler’deki yolsuzluk salgınını daha vahim boyutlara taşımakla suçlayan boksör, yoksullukla mücadele ve yolsuz siyasileri hapse atma vaatlerinde bulundu. Ringlere veda eden Pacquiao sözlerini şöyle tamamladı:

“Hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim, ailem çaresizken bize umut verdiniz, bana yoksulluktan kurtulmam için savaşma şansı verdiniz. Sizin sayenizde, dünyanın her yerinden insanlara ilham verebildim. Sizin sayenizde bana daha fazla hayatı değiştirme cesareti verildi”

Manny Pacquiao is at peace with his decision to hang up the gloves pic.twitter.com/ikfrGqog1e

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 29, 2021