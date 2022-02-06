Borussia Dortmund evinde dağıldı! 7 gollü maç…

Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'e farklı mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Almanya Bundesliga’nın 21. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen’i konuk etti. Haftaya ikinci sırada giren Borussia Dortmun ile üçüncü sırada giren Bayer Leverkusen arasında Signal-Iduna-Park’ta oynanan maçı konuk ekip 5-2 kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Manuel Akanji’nin kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Borussia Dortmund, 16. dakikada eşitliği yakaladı. Bu kez de Bayer Leverkusen’in savunma oyuncusu Jeremie Frimpong, topu kendi ağlarına gönderdi.

İki takımın kendi kalelerine attıkları gollerin ardından Bayer Leverkusen, peş peşe bulduğu gollerle farkı açtı. 20. dakikada Florian Wirtz ve 28. dakikada Robert Andrich’in golleriyle konuk ekip soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI

İkinci yarıya da Bayer Leverkusen iyi başladı. Jonathan Tah, 53. dakikada ağları havalandırarak farkı üçe çıkardı. 87. dakikada Moussa Diaby, ağları havalandırarak Bayer Leverkusen’i 5-1 öne geçirdi. Borussia Dortmund’un 89. dakikada Steffen Tigges ile kaydettiği gol teselliden öteye geçemedi. Karşılaşma 5-2 Bayer Leverkusen’in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 38 yaparken, Borussia Dortmund 43 puanda kalarak lider Bayern Münih’in 9 puan gerisine düştü.