Borussia Dortmund Haaland’ın yerini doldurdu
Haaland'ın transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varan Borussia Dortmund, Salzburg forması giyen Kerim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, gelecek sezon çalışmalarına transferle başladı. Golcüsü Erling Haaland’ı Manchester City’ye satan Dortmund temsilcisi, Avusturya takımlarından Salzburg'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Genç oyuncu, Salzburg formasıyla çıktığı 42 resmi müsabakada 23 kez rakip fileleri havalandırdı.