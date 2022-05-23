Borussia Dortmund, Salih Özcan’ı transfer etti

Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan’a 4 yıllık imza attırdı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Köln’den transfer eden Dortmund, bonservis bedeli için herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Salih, Köln formasıyla geçen sezon çıktığı 31 Bundesliga maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Sarı-siyahlı ekip Salih Özcan ile birlikte 4. transferini gerçekleştirdi. İlk olarak Bayern Münih ile sözleşmesi biten Niklas Süle, ardından Freiburg’tan Nico Schlotterbeck ve Salzburg’tan Karim Adeyemi ile kadrosunu güçlendiren Dortmund, geçtiğimiz hafta Haaland’ı 75 milyon Euro’ya Manchester City’ye göndermişti.