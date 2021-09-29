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Borussia Dortmund, Sporting’i tek golle geçti: 1-0

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında, Sporting Lizbon'u ağırlayan Borussia Dortmund, ilk yarıda bulduğu golle 1-0 galip geldi.Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında, Sporting Lizbon'u ağırlayan Borussia Dortmund, ilk yarıda bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Sozcu.com.tr
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Borussia Dortmund, Sporting’i tek golle geçti: 1-0

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın bulunduğu C Grubu’nda Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Almanya’da oynanan maçı Dortmund 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Donyell Malen’in golünde asist Jude Bellingham’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 6 yapan Dortmund, aynı puandaki Ajax’ın arkasında averajla ikinci sırada yer aldı. Grupta puanı bulunmayan Sporting Lizbon da, benzer durumdaki Beşiktaş’ın arkasında -5 averajla sonuncu sırada kaldı.

Dortmund gruptaki diğer maçında Ajax’a konuk olurken, Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon’u ağırlayacak.

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