Boston Celtics Miami Heat’i devirdi! NBA’de finalin adı belli oldu

NBA'de Miami Heat'i mağlup eden Boston Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Boston Celtics, 12 yıl aranın ardından NBA finaline yükselmeyi başarırken, Ime Udoka bir ilke imza atarak tarihe geçti.

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NBA’de Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat’i 100-96 mağlup etti. FTX Arena’da oynanan karşılaşmayı kazanan Boston Celtics, seride durumu 4-3 yaparak NBA finaline yükselen ekip oldu.

Miami Heat’in evinde oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanan Boston Celtics, 12 yıl aranın ardından NBA finaline yükselmeyi başardı. Boston Celtics’in 44 yaşındaki başantrenörü Ime Udoka, çaylak sezonunda çalıştırdığı takımı NBA finaline taşıyan ilk isim olarak tarihe geçti.

Boston Celtics, finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak. NBA finalleri 3 Haziran Cuma günü başlayacak.

TATUM BAŞROL OYNADI

Doğu Konferansı’nı 2. sırada bitiren Boston Celtics’de Jayson Tatum 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Jayson Tatum, performansı ile konferans finallerinin MVP’si ödülünün sahibi oldu. Jaylen Brown ile Marcus Smart’ın 24’er sayısı da Boston Celtics’in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Konferans lideri Miami Heat’te ise Jimmy Butler’ın 35, Bam Adebayo’nun 25 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Miami Heat’te oynayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı.