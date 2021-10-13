Boston Celtics’te vaka sayısı 2’ye çıktı

NBA takımlarından Boston Celtics'te Jaylen Brown'ın ardından Al Horford'un da corona virüsü testi pozitif çıktı.

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NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics’in deneyimli basketbolcusu Al Horford’un corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 35 yaşındaki oyuncunun Orlando Magic ile Miami Heat ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları için götürülmediği ifade edildi.

Boston Celtics’te daha önce de Jaylen Brown’ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Boston’da ayrıca Jaylen Brown’ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.