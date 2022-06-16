Botafogo taraftarları antrenman tesisi bastı

Brezilya takımlarından Botafogo'nun taraftarları kulübün antrenman tesislerini bastı ve sağlık odasında oyuncularla gergin anlar yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya’nın ünlü ekiplerinden Botafogo’nun kötü gidişi ve küme düşme potasında olması taraftarları çileden çıkarttı.

Rio de Janeiro’daki antrenman tesislerini basan taraftarlar, tedavi olan oyuncuların olduğu bölüme girdi. Yayınlanan görüntülerde taraftarların bazı futbolcularla tartıştığı görülrken polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraftarlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Brezilya Serie A’da arka arkaya dört maç kaybeden Botafogo kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken polislerin herhangi bir tutuklama ya da gözaltı yapmadığı öğrenildi.

When people talk to me about “pressure”… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5 — Juan Arango (@JuanG_Arango) June 15, 2022



11 maçta 12 puan alan ve küme düşme hattında yer alan Botafogo, Brezilya’nın 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan Garrincha, Jairzinho, Didi, Gerson, Mario Zagallo ve Nilton Santos gibi futbolcuların formasını giydiği kulüp olarak ün yapmıştı.

Ancak ciddi mali sıkıntılar yaşayan Botafogo, son 20 yılda üç kez Serie B’ye düştü. Ocak ayında Botafogo’nun yönetim kurulu, geleneksel sosyal kulüp olma modelini terk etme kararı aldı ve hisselerinin yüzde 90’ını Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın sahibi ABD’li iş insanı John Textor’a sattı.