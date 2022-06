Botafogo taraftarları antrenman tesisi bastı

Brezilya’nın ünlü ekiplerinden Botafogo’nun kötü gidişi ve küme düşme potasında olması taraftarları çileden çıkarttı.

Rio de Janeiro’daki antrenman tesislerini basan taraftarlar, tedavi olan oyuncuların olduğu bölüme girdi. Yayınlanan görüntülerde taraftarların bazı futbolcularla tartıştığı görülrken polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraftarlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Brezilya Serie A’da arka arkaya dört maç kaybeden Botafogo kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken polislerin herhangi bir tutuklama ya da gözaltı yapmadığı öğrenildi.

When people talk to me about “pressure”… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5

— Juan Arango (@JuanG_Arango) June 15, 2022