Brezilya’da akılalmaz olay! Maç öncesi tutuklandı

Brezilya'da Campinense ile Ferroviario arasında oynanan karşılaşma öncesi ilginç bir olay yaşandı. Ferroviario'da forma giyen Eder Lima dos Santos, ulusal marşı okuduktan hemen sonra tutuklandı.

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Brezilya Serie C’de Campinense’nin sahasında Ferroviario ile oynadığı maç öncesi yaşananlar, karşılaşmanın önüne geçti. Globo’da yer alan habere göre, Ferroviario’da forma giyen 36 yaşındaki savunma oyuncusu Eder Lima dos Santos, Brezilya Ulusal Marşı’nı okuduktan hemen sonra sivil polisler tarafından saha dışına çıkarıldı.

Karşılaşmada ismi ilk 11’de yer alan Eder Lima dos Santos, seremoni sonrası tutuklanarak Campina Grande Polis Merkezi’ne götürüldü. 36 yaşındaki futbolcunun nafakasını ödemediği için tutuklandığı öğrenildi. Herkesi şoke eden olay sonrası Campina Grande Sivil Polis Şefi Demetrius Patricio, Eder Lima dos Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, futbolcunun Campinense ile oynanacak maçta görev yapacağını öğrendiklerini, bu nedenle de tutuklamanın stadyumda yapıldığını açıkladı.

Kulüp yetkilileri, yaşananların ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar. Eder Lima dos Santos’un yerine Gabriel Neto oyuna dahil edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eder Lima dos Santos’un Campina Grande Polis Merkezi’nde sorgulandı. Tecrübeli futbolcu verdiği ifadede nafaka ödemesini geciktirdiğini kabul ederek, maddi olarak sıkıntı yaşadığını söyledi. Eder Lima dos Santos, yaklaşık 70 bin dolar borcu olduğunu da ifadesine ekledi.

Sorgusu yapılan Eder Lima dos Santos, daha sonra tutuklanarak Monte Santo Hapishanesi’ne götürüldü.

Karşılaşma ise 2-0 Campinense’nin üstünlüğü ile sona erdi.