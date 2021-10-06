Brezilya’da dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Hakeme saldırdı ve tutuklandı…

Brezilya'da futbol dünyasını ayağa kaldıran bir olay yaşandı. 6. lig ekiplerinden Sao Paulo RS oyuncusu William Ribeiro kararını beğenmediği hakeme saldırıp hastanelik etti. Maçın ardından tutuklanan oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

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Brezilya’da oynanan Guarani – Sao Paulo RS maçında deplasman ekibi oyuncularından William Ribeiro hakeme tekmeyle saldırdı. Mücadelenin orta hakemi Rodrigo Crivellaro’ya önce çelme takan sonra da yerde kafasını tekmeleyen 30 yaşındaki oyuncu polis tarafından tutuklandı. Brezilya ekibi hakeme acımasızca saldırarak hastanelik eden söz konusu sporcunun sözleşmesini feshetti.

HAKEM BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Latin Amerika ülkesi Brezilya altıncı liginde Sao Paulo RS ile Guarani karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Guarani’nin 1-0 önde götürdüğü maçta Sao Paulo RS futbolcusu William Ribeiro, aleyhinde düdük çalınmasının ardından hakem Rodrigo Crivellaro’ya saldırdı. Riberio’nun tekme attığı hakem sahada baygınlık geçirirken maç durduruldu. Riberio ise polis güçleri tarafından tutuklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Tekmeli saldırının ardından Sau Paulo temsilcisi kulüp, hakeme saldıran Ribeiro’nun sözleşmesini feshettiklerini ilan etti. Kulüp Başkanı Delvid Goulart Pereira olay yüzünden ‘utanç içerisinde olduklarını’ şu açıklama ile duyurdu: “Sao Paulo RS'in kuruluşunun 113. gününün yıl dönümünde, kulübümüz tarihindeki en üzücü olaylardan biriyle karşılaştı ve bu vahim anlar, tüm sporseverlerde bir şok etkisi yarattı. Üzgünüz ve bu durumdan ötürü çok utanıyoruz. Tüm dünyaya, darbe alan hakeme ve ailesi ne en içten özür dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir ve hukuki süreçte gereken adımlar da atılacaktır.”

Lance mais detalhado da agressão de William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro. Percebem que, após agredir o árbitro, William tentou agredir um jogador adversário.pic.twitter.com/itfQ0QnsFn — FutebolNews (@realfutebolnews) October 5, 2021

Saldırının ardından sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırılan hakem tedavisinin ardından taburcu edildi.