Brezilya’nın yeni yıldızı: 15 yaşındaki Endrick!

Tarih boyunca dünya futboluna çok önemli yıldızlar kazandıran Brezilya, 15 yaşındaki Endrick'i konuşmaya başladı. U20 turnuvasında şampiyon olan Palmeiras'ın parlayan ismi Endrick, Avrupa devlerini şimdiden peşine taktı. 15 yaşındaki Endrick'in saha içi ve saha dışında yaşadığı zorluklara ve yükselişine mercek tutan BBC'nin haberini sizler için derledik...

Sozcu.com.tr

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Brezilya, 15 yaşındaki Endrick’i dünya futboluna sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayında Brezilya’nın 21 yaş altı liginde Palmeiras formasıyla Copa Sao Paulo’yu kazanan Endrick, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Arsenal, Liverpool, Barcelona, Manchester City, Southampton, Ajax ve Benfica’nın gözlemcileri, Brezilya’nın önde gelen gençlik turnuvası olan Copa Sao Paulo’yu takip etmek için gittiklerinde Endrick’in performansıyla adeta büyülendi.

15 yaşındaki forvet, 21 yaş altı turnuvasında fırtına gibi eserken, attığı dört golle Neymar’dan daha büyük bir etki yarattı. Çeyrek finalde Oeste ile oynadıkları maçın 13. dakikasında ceza sahası dışından mükemmel bir röveşata ile topu ağlara gönderen Endrick’in golü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Twitter’da golün videosunu paylaşırken “Sanırım çok özel bir yeteneğin ortaya çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Endrick, Brezilya’nın efsanesi Ronaldo ve ülkenin diğer ikonik hücum oyuncularından bazıları ile karşılaştırıldı. Palmeiras’ın genç yeteneği, finalde Santos’u 4-0 yendikleri maçta da ağları sarsarken, Copinha’nın en değerli oyuncusu seçildi.

Endrick del #Palmeiras ha quindici anni ed è ben più che una giovane promessa. Crack pazzesco. Che gol. pic.twitter.com/csDMV8dazo — Marco Conterio (@marcoconterio) January 19, 2022

“YAKIN TARİHTE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM”

Real Madrid’den Vinicius Jr ve Arsenal’den Gabriel Martinelli ile çalışan spor ajansı TMF’nin CEO’su Frederico Pena, BBC’ye verdiği demeçte “Yakın tarihte onun yaşında başka bir oyuncunun böyle şeyler yaptığını hatırlamıyorum. Baskıyla başa çıkma şekli çok etkileyici. Çünkü bazen bir çocuğun harika bir maçtan sonra bu performansı sürdürmesi zor oluyor. Ama bu durumla başa çıktı. Turnuva sırasında Covid-19’a yakalanmasına rağmen futbolunu daha da iyi noktaya getirdi” dedi.

Ancak bunların hiçbiri, geçen yıl Palmeiras formasıyla U15, U17 ve U20 gruplarıda Sao Paulo Eyalet Şampiyonası finallerinde boy gösteren Endrick’i tanıyanlar için sürpriz olmadı. Ülkedeki birçok kişi, Güney Amerika şampiyonlarının bu ay Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dünya Kulüpler Kupası’na götürdüğü kadroya Endrick’in dahil edilmesini istedi. Ancak Portekizli teknik direktör Abel Ferreira, Endrick’in ülke dışına çıkma ve Chelsea ile muhtemel bir transfer görüşme yapmasını istemedi.

Yine de, daha yüksek bir seviyede oynaması an meselesi gibi görünüyor ve Endrick için zaman daha hızlı ilerliyor.

Remember the name: Endrick, only 15 years old. Same agents as Vini Jr pic.twitter.com/0E2ssCQwux — Marcus Alves (@_marcus_alves) January 8, 2022

SAHA İÇİ VE SAHA DIŞI ZORLUKLAR

Endrick’in babası Douglas Sousa, oğlunun ekonomik olarak yaşadığı zorlukları anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Sousa, Endrick’in futbolcu olacağına ve onlar için her şeyi daha iyi hale getireceğine dair söz verdiğinden bahsetti.

Doğuştan gelen bir yetenek olan genç forvet, kısa sürede Sao Paulo’nun radarına girdi, ancak ailenin güneye taşınmasına yardımcı olmak için aylık sadece 25 sterlinlik bir ödenek teklif edilince anlaşma olmadı. O dönem 11 yaşında olan Endrick için Palmeira öne çıktı ve genç futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Palmeiras’ın genç takım koordinatörü Joao Paulo Sampaio, “Brasilia’da oynarken çekilmiş bir videosunu izledim ve gördüklerim karşısında gerçekten etkilendim. Bu yüzden Sao Paulo’da bir daire kiralamalarını sağlayacak teklifi onayladım” dedi ve genç futbolcu hakkında şu sözleri sarf etti:

“Endrick ilk andan itibaren göze çarpıyordu. Geldikten kısa bir süre sonra, 11 yaş altı Eyalet Şampiyonası finallerinde Santos ile oynadığımız ilk maçta röveşata yaptı. Ardından, 22 bin ev sahibi taraftarın izlediği rövanş maçında, galibiyeti almamızı sağladı. Ona her yeni hedef verdiğimizde buna karşılık verdi.”

BABASININ DİŞLERİNİ KALECİ JAILSON YAPTIRDI

Her şeye rağmen Sousa ailesi yeni evlerinde sorunsuz bir hayata sahip değildi. Sao Paulo’daki ilk altı ayında Endrick’n babası işsiz kaldı ve biraz para kazanabilmek için Barra Funda otogarında kahvaltılık sattı. Bir süre sonra Palmeiras tarafından temizlik görevlisi olarak işe alındı. Bazen A takım oyuncularıyla yemek yiyen Sousa’nın sadece 7 dişi olduğunu öğrenen kaleci Jailson, Endrick’in babasının diş tedavisi için gerekli parayı verdi. Ancak bu zor günler artık sona erdi. Endrick’in son yükselişinden sonra, genç futbolcunun babası artık kulüpte çalışmıyor.

I L U M I N A D O

Decisão contra o Santos? Nas finais do Paulista Sub-11, @endrickii também guardou! E um deles foi um GOLAÇO #TemCopinhaTemMundial#AvantiPalestra pic.twitter.com/gaZ6VBjuAo — Palmeiras (@Palmeiras) January 25, 2022

TEK ENDİŞE BOYU

Uluslararası gözlemciler arasında Endrick’e dair tek bir endişe var. O da boyunun 1.73 olması. Pena, “Ronaldo’yu hatırlarsak, onun gibi 1.80’e ulaşacak gibi durmuyor. Bu bir forvet için mükemmel bir şey olurdu. Daha kısa boylu bir sporcu olacak. Muhtemelen 1.75 boyunda kalacak. Ama tüm zamanların en iyi forvetlerinden birinin Romario olduğunu ve 1.65 boyunda olduğunu düşünürsek, çok da kötü olmayacağını söyleyebiliriz” dedi.

Yaşına rağmen, Brezilya’nın en sıcak umudu sadece bitiriciliği ve golcülüğü ile değil gelecek planlarıyla da olgun bir tavır sergiliyor. TMF’nin CEO’su Frederico Pena, Endrick ile yaptığı görüşmelere dair detaylar verirken, “Vinicius Jr ve Martinelli’de iki örneğimiz var ve onlar hakkında çokça konuşuyoruz. Ona günlük rutinlerinin nasıl olduğunu, zorluklarla nasıl başa çıktıklarını ve vücutlarına nasıl baktıklarını gösteriyoruz” dedi.

“İKİ KAT FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR”

“Vinicius, Real Madrid’de zor anlar yaşadı ve birçok şey yaptıktan sonra başardığını zannetti ama kendisini ilk 11 dışında buldu. Martinelli de yeni yeni şans buluyor. Arsenal’de neredeyse futbol oynamadan 1 yıl geçirdi. Bu yüzden ona birinci sınısf bir oyuncu olsa da bunun önemli olmadığını açıklıyoruz. İki kat daha fazla çalışması gerekiyor. Bu zihniyete sahip ve kulüp dışında da bazı işler yapıyor. Diyetine özellikle dikkat ediyoruz. Örneğin, kahvaltıda Toddynho (Brezilya’da hazır çikolatalı süt) içerdi ama artık yok. Zaten bir profesyonel sporcunun yağ yüzdesine sahip.”

Endrick’in Brezilya’nın bir sonraki yıldızı olduğundan kimsenin şüphesi yok. Birkaç kez İspanya’nın Marca gazetesinin ön sayfasında yer alan Endrick için Barcelona ve Real Madrid spekülasyonları da başladı.

PROFESYONEL OLMAYA HAZIRLANIYOR

Şimdilik, Endrick Temmuz ayında 16 yaşına girene kadar üst düzey futbol oynayamaz ve Brezilya’daki ilk profesyonel sözleşmesini imzalayamaz. FIFA kuralları gereği, 18 yaşına gelene kadar Avrupa’ya transfer olamayacağı anlamına gelse de, birçok kulüp onu sabırsızlıkla bekliyor olacak. O yaştan önce başka bir takımla anlaşmaya varmak mümkün olsa da, Real Madrid’in 2017’de Vinicius Jr ile 45 milyon euroluk anlaşmasına benzer bir şey yaşanabilir. Brezilyalı yıldız, anlaşma yapıldıktan 1 yıl sonra İspanya devine katılmıştı. İspanya’daki kaynaklar, Real Madrid’in Endrick’i Avrupa’ya getirmek için Vinicius Jr’a ödedikleri ücreti karşılamaya hazır olduğunu bile ileri sürüyor.