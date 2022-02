Brezilya’nın yeni yıldızı: 15 yaşındaki Endrick!

Brezilya, 15 yaşındaki Endrick’i dünya futboluna sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayında Brezilya’nın 21 yaş altı liginde Palmeiras formasıyla Copa Sao Paulo’yu kazanan Endrick, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Arsenal, Liverpool, Barcelona, Manchester City, Southampton, Ajax ve Benfica’nın gözlemcileri, Brezilya’nın önde gelen gençlik turnuvası olan Copa Sao Paulo’yu takip etmek için gittiklerinde Endrick’in performansıyla adeta büyülendi.

15 yaşındaki forvet, 21 yaş altı turnuvasında fırtına gibi eserken, attığı dört golle Neymar’dan daha büyük bir etki yarattı. Çeyrek finalde Oeste ile oynadıkları maçın 13. dakikasında ceza sahası dışından mükemmel bir röveşata ile topu ağlara gönderen Endrick’in golü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Twitter’da golün videosunu paylaşırken “Sanırım çok özel bir yeteneğin ortaya çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Endrick, Brezilya’nın efsanesi Ronaldo ve ülkenin diğer ikonik hücum oyuncularından bazıları ile karşılaştırıldı. Palmeiras’ın genç yeteneği, finalde Santos’u 4-0 yendikleri maçta da ağları sarsarken, Copinha’nın en değerli oyuncusu seçildi.

Real Madrid’den Vinicius Jr ve Arsenal’den Gabriel Martinelli ile çalışan spor ajansı TMF’nin CEO’su Frederico Pena, BBC’ye verdiği demeçte “Yakın tarihte onun yaşında başka bir oyuncunun böyle şeyler yaptığını hatırlamıyorum. Baskıyla başa çıkma şekli çok etkileyici. Çünkü bazen bir çocuğun harika bir maçtan sonra bu performansı sürdürmesi zor oluyor. Ama bu durumla başa çıktı. Turnuva sırasında Covid-19’a yakalanmasına rağmen futbolunu daha da iyi noktaya getirdi” dedi.

Ancak bunların hiçbiri, geçen yıl Palmeiras formasıyla U15, U17 ve U20 gruplarıda Sao Paulo Eyalet Şampiyonası finallerinde boy gösteren Endrick’i tanıyanlar için sürpriz olmadı. Ülkedeki birçok kişi, Güney Amerika şampiyonlarının bu ay Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dünya Kulüpler Kupası’na götürdüğü kadroya Endrick’in dahil edilmesini istedi. Ancak Portekizli teknik direktör Abel Ferreira, Endrick’in ülke dışına çıkma ve Chelsea ile muhtemel bir transfer görüşme yapmasını istemedi.

Yine de, daha yüksek bir seviyede oynaması an meselesi gibi görünüyor ve Endrick için zaman daha hızlı ilerliyor.

Remember the name: Endrick, only 15 years old. Same agents as Vini Jr pic.twitter.com/0E2ssCQwux

— Marcus Alves (@_marcus_alves) January 8, 2022