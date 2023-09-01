Brighton, Barcelona’dan Ansu Fati’yi kiraladı

Brighton, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi bir sezonluğuna kiraladı. 20 yaşındaki forvet, Tottenham'ın da ilgilendiği bir oyuncuydu.

Sozcu.com.tr

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Brighton, Barcelona’dan Ansu Fati’yi bir sezonluğuna kiraladı.

20 yaşındaki forvet transferi tamamlamadan önce perşembe günü sağlık kontrolünden geçti. Brighton oyuncunun maaşının büyük bir kısmını karşılayacak.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, transfer sonrasında şunları söyledi: “Bu hepimiz için harika bir anlaşma. Ansu’nun yeni bir hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacağına ve hak ettiği seviyeye geri dönmesine yardımcı olabileceğimize eminim.”

Tottenham, İspanya Milli Takımı’nın yıldızını transfer etmek için harekete geçmişti, ancak baş antrenör Ange Postecoglou bu akşamki son transfer tarihinden önce farklı bir forvete öncelik veriyor.

Fati geçen sezon Barcelona ile La Liga’yı kazanarak 36 lig maçında yedi gol attı ve ülkesi için dokuz kez milli oldu.

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