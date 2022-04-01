Bruno Fernandes, Manchester United ile sözleşme uzattı

Manchester United, Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldız oyuncusu Bruno Fernandes’in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile imzalanan yeni sözleşmede, 1 yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Manchester United’a 2020 yılında transfer olan Bruno Fernandes, daha önce Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lizbon’da forma giymişti.

Portekizli futbolcu, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 9 gol, 14 asistlik performans sergiledi.