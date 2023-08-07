Bundesliga ekibi Leipzig futbol ekonomisi konusunda ders veriyor

Alman ekibi RB Leipzig, 92.3 milyon Euro’ya renklerine kattığı Gvardiol, Szoboszlai ve Nkunku’yu 270 milyon Euro’ya İngiliz devlerine sattı.

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Avrupa futbolunun son 10 yılda öne çıkan kulüplerinden biri RasenBallsport (RB) Leipzig. 2009'da kurulan ve henüz 14 yaşında olan, Almanya'nın en üst seviyesi Bundesliga'da sadece 8 yıldır boy gösteren kırmızı-beyazlılar, sportif başarıdan çok ekonomik sürdürülebilirliğe ağırlık veriyor.

240 MİLYON EURO KAZANDI

RB Leipzig'in en büyük özelliği, genç oyuncuları transfer edip parlattıktan sonra yüksek bedellerle satması. Red Bull'un takımı, bu yaz döneminde 240 milyon Euro kazanırken transfere 126 milyon Euro harcadı. Gvardiol, Szoboszlai ve Nkunku; kulüp tarihinin en yüksek bedelli üç satışı olarak kayıtlara geçti. RB leipzig, Openda'yı (23) 43, Baumgartner (23) ve Sesko'yu (20) 24'er, Seiwald'u da (22) 20 milyon Euro'ya renklerine kattı.



