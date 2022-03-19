Bundesliga’da skandal! Hakemin kafasına bira bardağı attılar…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum ve Borussia Mönchengladbach arasında oynanan maçta skandala imza atıldı. Yan hakemin kafasına atılan bira bardağı, karşılaşmanın ertelenmesine yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga’da oynanan Bochum-Borussia M’gladbach karşılaşması, hakemin kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın 69. dakikada Borussia Mönchengladbach 2-0’lık üstünlüğü yakalarken, bir Bochum taraftarının attığı cisim yan hakemin kafasına isabet etti. Tribün önündeki yardımcı hakem Christian Gittelman, kafasına gelen bira bardağı sonrası yere çöktü. Karşılaşmayı durduran maçın orta hakemi Benjamin Cortus kısa süreli duraklamanın ardından sahayı terk etti ve maçı erteledi.

Bochum-Borussia Mönchengladbach mücadelesi, 68. dakikada yardımcı hakemin başına yabancı madde isabet etmesi sonucu yarıda kaldı. #Bundesliga pic.twitter.com/08c50Appvq — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 18, 2022

Olay sonrası konuşan hakem Cortus, “Yardımcı yaşananlar nedeniyle şaşkındı. Hastaneye kaldırıldı ve muayene edildi. Bir saha görevlisine fiziksel saldırı olması durumunda, sahayı terk etmenin başka bir alternatifi yoktur” ifadelerini kullandı.

“BİRALAR İÇMEK İÇİN”

Pandemi sonrasında ilk kez 25 bin taraftarın stada girmesine izin verilirken, maçtan önce sahaya bir şey atılmaması konusunda birçok uyarı yapılmasına rağmen bu çağrılar karşılık bulmadı. Bochum kulübünün maçtan kısa bir süre önce Twitter’da yayınladığı videoda, takımının kaptanı Anthony Losilla biraların sahaya atmak için değil, içmek için olduğunu belirtiyordu. Buna rağmen skandalın önüne geçilemedi…

Gruß an alle Bierwerferinnen und Bierwerfer im Stadion! Hört mal lieber auf den Capitano…#meinVfL #BOCBMG pic.twitter.com/0fbKvdAu6h — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 18, 2022

“APTALCA BİR EYLEM”

Maçtan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Bochum Teknik Direktörü Markus Gellhaus, “Öncelikle çok net bir özür dilemek gerekiyor. Bu utanç verici ve kabul edilemez. Maçın böyle bir olay nedeniyle bitirilememesi çok üzücü” şeklinde konuştu. Bochum’dan yapılan açıklamada, “Yan hakem Christian Gittelman’dan sadece özür diliyebiliriz. Bizim için utanç verici ve acı bir akşam. Son derece aptal bir eylem” denildi.

Das Spiel wird nicht wieder angepfiffen. #BOCBMG wird abgebrochen. Wir können uns nur in aller Form bei Linienrichter Christian Gittelmannn entschuldigen. Ein hochpeinlicher und bitterer Abend für uns. Eine extrem dumme Aktion. — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 18, 2022