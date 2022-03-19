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Bundesliga’da skandal! Hakemin kafasına bira bardağı attılar…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum ve Borussia Mönchengladbach arasında oynanan maçta skandala imza atıldı. Yan hakemin kafasına atılan bira bardağı, karşılaşmanın ertelenmesine yol açtı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:33 - 19 Mart 2022 Güncellenme:
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Bundesliga’da skandal! Hakemin kafasına bira bardağı attılar…

Almanya Bundesliga’da oynanan Bochum-Borussia M’gladbach karşılaşması, hakemin kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın 69. dakikada Borussia Mönchengladbach 2-0’lık üstünlüğü yakalarken, bir Bochum taraftarının attığı cisim yan hakemin kafasına isabet etti. Tribün önündeki yardımcı hakem Christian Gittelman, kafasına gelen bira bardağı sonrası yere çöktü. Karşılaşmayı durduran maçın orta hakemi Benjamin Cortus kısa süreli duraklamanın ardından sahayı terk etti ve maçı erteledi.

Olay sonrası konuşan hakem Cortus, “Yardımcı yaşananlar nedeniyle şaşkındı. Hastaneye kaldırıldı ve muayene edildi. Bir saha görevlisine fiziksel saldırı olması durumunda, sahayı terk etmenin başka bir alternatifi yoktur” ifadelerini kullandı.

“BİRALAR İÇMEK İÇİN”

Pandemi sonrasında ilk kez 25 bin taraftarın stada girmesine izin verilirken, maçtan önce sahaya bir şey atılmaması konusunda birçok uyarı yapılmasına rağmen bu çağrılar karşılık bulmadı. Bochum kulübünün maçtan kısa bir süre önce Twitter’da yayınladığı videoda, takımının kaptanı Anthony Losilla biraların sahaya atmak için değil, içmek için olduğunu belirtiyordu. Buna rağmen skandalın önüne geçilemedi…

“APTALCA BİR EYLEM”

Maçtan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Bochum Teknik Direktörü Markus Gellhaus, “Öncelikle çok net bir özür dilemek gerekiyor. Bu utanç verici ve kabul edilemez. Maçın böyle bir olay nedeniyle bitirilememesi çok üzücü” şeklinde konuştu. Bochum’dan yapılan açıklamada, “Yan hakem Christian Gittelman’dan sadece özür diliyebiliriz. Bizim için utanç verici ve acı bir akşam. Son derece aptal bir eylem” denildi.

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