Burak Yılmaz attı ama Lille kazanamadı! Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları, Perşembe gecesi oynanan maçlarla sonuçlandı. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golü Lille'in mağlubiyetine engel olamazken, Sevilla Wolfsburg deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar...

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında RB Salzburg’a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz’ın attığı golle umutlandı ancak, bir türlü beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2014’ten sonra Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atmayı başardı.

Salzburg 35. ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi’nin iki penaltı golüyle Lille karşısında 2-0 öne geçerken, 62’de müthiş bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz skoru 2-1’e getirmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi’nde son olarak Galatasaray formasıyla 2014 yılında Arsenal’e gol atmayı başaran milli futbolcu, Lille formasıyla Devler Ligi’nde ilk golünü de kaydetmiş oldu. Kalan dakikalarda Lille’in baskısı sonuç vermeyince mücadele Salzburg’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 4 yapan Salzburg grupta liderliği ele geçirirken, gruptaki ilk maçında Wolsfburg ile 0-0 berabere kalan ve 1 puanı bulunan Lille son sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

Bayern Münih 5-0 Dinamo Kiev

Benfica 3-0 Barcelona

Atalanta 1-0 Young Boys

Manchester United 2-1 Villarreal

Wolsfburg 1-1 Sevilla

Zenit 4-0 Malmö

Juventus 1-0 Chelsea