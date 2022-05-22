Burak Yılmaz, Lille’e veda etti: Bir erkek ne zaman ağlar?

Burak Yılmaz, 2 sezonda kupalar kazandığı Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den iz bırakarak ayrıldı... Son maçına çıkan 36 yaşındaki forvet, tüm stat tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı.

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Fransa Ligue 1’de Lille formasını 2 sezon terleten milli golcü Burak Yılmaz, takımına veda etti. 2020 yılında Beşiktaş’tan ayrılıp Lille’e imza atan Burak, Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asistlik performansla oynadı.

Sezonun son maçında Rennes’e karşı 81 dakika oyunda kalan tecrübeli futbolcu, tüm stat tarafından ayakta alkışlanarak kenara geldi ve oyundan çıktıktan sonra teknik direktör Jocelyn Gourvennec’e sarıldı.

Temmuz ayında 36 yaşını dolduracak Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle 1 Fransa Lig Şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.

Lille sosyal medya hesabından Burak’ın veda görüntülerini, “Bir erkek ne zaman ağlar? Bu görüntüleri görünce ağlar…” notunu kalp emojisiyle birlikte paylaştı.

SONRAKİ DURAĞI MERAK EDİLİYOR

A Milli Takımı, Dünya Kupası biletini kaçırdıktan sonra bıraktığını açıklanan 36 yaşındaki forvetin kariyerini sürdürmesi bekleniyor. Emeklilik sinyali vermeyen ve bu sezon Lille’de sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Burak’ın yeni takımı merak ediliyor.

Süper Lig’e döneceği iddia edilen Burak için ayrıca MLS söylentileri de dolanıyor!