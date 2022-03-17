Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Efsanelerle birlikte…

Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde attığı golle tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Chelsea’yi konuk eden Lille, 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çeyrek final biletini İngiliz devine kaptırdı. Fransız ekibinin maçtaki tek golü milli futbolcu Burak Yılmaz’dan gelirken, 36 yaşındaki golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

İlk maçta Chelsea’ye 2-0 mağlup olan Lille, taraftarı önünde oynadığı rövanş maçının 38. dakikasında Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Chelsea, 45+3’te Christian Pulusic ve 71’de Cesar Azpilicueta’nın golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mücadelede 90 dakika forma giyen Burak Yılmaz, maç boyunca Chelsea savunmasına zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sırada Burak Yılmaz’ın şık ortasına kafayı vuran Xeka direğe takıldı ve maçın kırılma anlarından biri yaşandı.

BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ

Attığı gole rağmen takımının Şampiyonlar Ligi’nden elenmesine engel olamayan Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti. Milli futbolcu Burak Yılmaz (36 yıl 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu. Listenin en tepesinde Manchester United efsanesi Ryan Giggs bulunurken, ikinci sırada Milan’ın unutulmaz savunmacısı Paolo Maldini yer alıyor.

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