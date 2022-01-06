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Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! İlk 30’a girdi…

Fransa'da Ligue 1 forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, ülkenin önde gelen gazetesi L'euipe tarafından, Fransa futbolunun en önemli figürleri arasında gösterildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:31 - 06 Ocak 2022 Güncellenme:
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2020 yılından beri Fransa’da Lille forması giyen A Milli Futbol Takımı’nın 36 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz, ‘Fransa futbolundaki en önemli 30 figür’ arasında gösterildi.

Fransız gazete L’quipe, ülke futboluna damga vuran isimlerin yer aldığı 30 kişilik listeyi açıkladı. Üst üste 7. kez yayınlanan listede, geçen sezon Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve ardından Fransa Süper Kupa’yı kaldıran milli futbolcu Burak Yılmaz da yer aldı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte tarihi zaferler elde eden Burak Yılmaz, geçen sezon oynadığı 33 maçta 18 gol-5 asistlik katkısıyla bu başarılarda önemli rol oynadı.

Bu sezon da 24 maçta 6 gol-4 asist yapan Burak Yılmaz, futbolcular, teknik direktörler, başkanlar ve hakemlerin bulunduğu listeye 11. sıradan giriş yaptı. Geçen sene yayınlanan listede 1. sırada yer alan Fransız hakem Stephanie Frappart, bu sene yerini PSG’li futbolcu Kylian Mbappe’ye bıraktı.

HER ŞEYE RAĞMEN MBAPPE

Gazetedeki haberde, “Messi’nin gelişine, Deschamps’ın ağırlığına, Galtier’in başarılarına ve Benzema’nın dolu dolu bir yıl geçirmesine rağmen, 2019’da ve 2020’de Antoine Griezman’a ait olan birincilik koltuğu Mbappe’nin oldu” denildi. Listede şu isimler yer aldı:

  1. Kylian Mbappe
  2. Karim Benzema
  3. Lionel Messi
  4. Christophe Galtier
  5. Didier Deschamps
  6. Dimitri Payet
  7. Franck Haise
  8. Neymar
  9. Antoine Griezmann
  10. Kadidiatou Diani
  11. Burak Yılmaz
  12. Nasser al-Khelaifi
  13. Zinédine Zidane
  14. Paul Pogba
  15. Bruno Genesio
  16. Vincent Labrune
  17. Jorge Sampaoli
  18. Stéphanie Frappart
  19. Peter Bosz
  20. Hugo Lloris
  21. Noel Le Graet
  22. Lucas Paqueta
  23. Thierry Henry
  24. Pablo Longoria
  25. Mino Raiola
  26. Jean-Michel Aulas
  27. Dimitri Rybolovlev
  28. Habib Beye
  29. Corinne Diacre
  30. Sebastien Deneux