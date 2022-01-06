Burak Yılmaz’a Fransa’da büyük onur! İlk 30’a girdi…

Fransa'da Ligue 1 forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, ülkenin önde gelen gazetesi L'euipe tarafından, Fransa futbolunun en önemli figürleri arasında gösterildi.

Sozcu.com.tr

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2020 yılından beri Fransa’da Lille forması giyen A Milli Futbol Takımı’nın 36 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz, ‘Fransa futbolundaki en önemli 30 figür’ arasında gösterildi.

Fransız gazete L’quipe, ülke futboluna damga vuran isimlerin yer aldığı 30 kişilik listeyi açıkladı. Üst üste 7. kez yayınlanan listede, geçen sezon Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve ardından Fransa Süper Kupa’yı kaldıran milli futbolcu Burak Yılmaz da yer aldı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte tarihi zaferler elde eden Burak Yılmaz, geçen sezon oynadığı 33 maçta 18 gol-5 asistlik katkısıyla bu başarılarda önemli rol oynadı.

Bu sezon da 24 maçta 6 gol-4 asist yapan Burak Yılmaz, futbolcular, teknik direktörler, başkanlar ve hakemlerin bulunduğu listeye 11. sıradan giriş yaptı. Geçen sene yayınlanan listede 1. sırada yer alan Fransız hakem Stephanie Frappart, bu sene yerini PSG’li futbolcu Kylian Mbappe’ye bıraktı.

HER ŞEYE RAĞMEN MBAPPE

Gazetedeki haberde, “Messi’nin gelişine, Deschamps’ın ağırlığına, Galtier’in başarılarına ve Benzema’nın dolu dolu bir yıl geçirmesine rağmen, 2019’da ve 2020’de Antoine Griezman’a ait olan birincilik koltuğu Mbappe’nin oldu” denildi. Listede şu isimler yer aldı: