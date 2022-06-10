Burnley listeyi açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin istediği Weghorst ise…

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefinde olan Burnley'nin forveti Wout Weghorst için İngiliz ekibinden açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’e veda eden Burnley, gelecek yıl Championship’te bir üst lige çıkmak için mücadele edecek. İngiliz ekibi, resmi siteden yaptığı açıklamada 2022-2023 sezonu öncesi 14 oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

11 yıldır takımda forma giyen takım kaptanı Ben Mee’nin de içlerinde yer aldığı Aaron Lennon, Phil Bardsley, Dale Stephens, Erik Pieters ve James Tarkowski de takımdan ayrıldı.

WEGHORST TAKIMDA KALDI

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin istediği Hollandalı forvet Wout Weghorst, takımdan kalan isimler arasında yer aldı. Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşme bulunan 29 yaşındaki forvet, şu anda Hollanda Milli Takımı kampında bulunuyor.

Burnley’e geçen sezon devre arasında katılan golcü oyuncu, Championship mücadele etmek istemediğini açıklamıştı.

Türkiye, İngiltere ve Almanya’dan ilgi olduğunu açıklayan Weghorst, milli takım kampının ardından Burnley ile karar vereceklerini belirtmişti.