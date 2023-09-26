Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlıktan çıkan ve geçen haftadan beri takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu ancak sakatlık sonrasında takımın oyununa uyum sağlamada halen eksiklikleri bulunduğunu söyledi.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga’nın 7. haftasında yarın Las Palmas’a karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arda Güler ile ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, “Arda Güler sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey” şeklinde konuştu.

Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ve defans oyuncusu Eder Militao dışında sakatlıktan çıkan tüm oyuncuların oynamaya hazır olduğunu ancak kimi, ne zaman ve maçın hangi noktasında kullanacağına ilişkin kararını henüz vermediğini söyledi.

Arda Güler’in Las Palmas karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Real Madrid maç kadrosuna alınacağı ve maç içindeki gidişata göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Diğer yandan Madrid derbisinde alınan yenilgi sonrasında gelen eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Ancelotti, İspanyol basınında yer alan “Kendisinden sonra teknik direktörlüğe Xabi Alonso’nun getirileceği” iddialarına şu yanıtı verdi:

“Futbolculuğunda onu çalıştırdım ve teknik direktörlük için çok büyük bilgisi ve yeteneği olduğunu söyleyebilirim. Onun, Raul’un (Gonzalez) veya (Alvaro) Arbeloa’nın Madrid’in antrenörü olmasını diliyorum çünkü onları çok seviyorum ve umarım bir gün onlar da Real Madrid’in antrenörü olabilirler.” (AA)