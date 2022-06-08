Carlo Ancelotti’den Paolo Maldini’ye, Rafael Leao güvencesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan'ın yıldızı Rafael Leao'yu transfer edecekleri iddiası üzerine Paolo Maldini'ye bir söz verdi...

Sozcu.com.tr

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Milan’ın İtalya Serie A şampiyonluğunuda büyük rol oynayan Rafael Leao’nun menajeri, İspanya devi Real Madrid ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Portekizli futbolcu, geride kalan sezonda sergilediği performansla piyasa değerini 70-80 milyon euro civarına yükseltirken, İtalya ekibi 22 yaşındaki futbolcuyla şimdide yeni sözleşme imzalayarak zengin kulüplere kaptırmak istemiyor.

Ancak Milan’ın yıllık 4,5 milyon euroluk teklifini yeterli bulmayan Portekizi Leao’nun menajeri Jorge Mendes’in, Real Madrid yöneticileriyle temasa geçtiği ortaya çıktı. Oyuncusuna daha iyi bir maaş teklifi için Real Madrid’in ilgisini kullanmaya çalışsa da, Carlo Ancelotti’den sürpriz bir hamle geldi.

Milan yöneticisi Paolo Maldini ile görüşen Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, yakın arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasında Leao konusunda bir hamleleri olmayacağı konusunda güvence verdi.

Ancelotti’nin, Leao’nun transfer listesinde olmadığını söylediği belirtildi.