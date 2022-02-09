Casemiro: ‘Futbolu seviyorsanız, Messi’yi de seversiniz’

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro, İspanya basınına verdiği bir röportajda Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İspanya devi Real Madrid’in orta saha oyuncusu Casemiro, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları PSG’nin yıldız futbolcusu Lionel Messi için övgü dolu sözler sarf etti.

“Futbolu seviyorsanız Messi’yi de seversiniz. O tarihin en iyi ilk üç futbolcusu arasında” diyen Casemiro, Arjantinli futbolcu ve Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den ayrılışı arasında paralellik olup olmadığı konusunda da konuştu.

“Messi’nin yokluğu her zaman fark edilir. Barcelona için temsil ettiği şeyi düşününce fark edilmemesi imkansız. Onu gören herkesin aşık olduğu bir oyuncu. Futbolu seviyorsanız, Messi’yi seversiniz. Tarihin en iyi üç oyuncusundan biri. Barcelona’dan ayrıldıktan sonra ve bu geçiş sürecinde takım için ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden kulübün simgesiydi.”

“MESSI’Yİ TEK BAŞIMA DURDURAMAM”

“Fazla zamanımız kalmadı ama hazırlıklı olacağız. Çünkü Messi’yi tek başıma durdurmam imkansız. Takım arkadaşlarımın bana yardım etmesi gerecek. PSG’ye karşı harika bir maç oynayacağız.”

“RONALDO VE MESSI FUTBOLU DEĞİŞTİRDİ”

“Hem Messi hem de Ronaldo futbolu değiştirdi. Onlardan önce en golcü oyuncular 20-25 gol atıyordu. İkisi geldikten sonra bu rakam 40-50 ve 60’lara çıktı. İmkansız görünen bir şeyi yaptılar ve bu sporu değiştirdiler. Cristiano Ronaldo, Real Madrid’de oynadığı maç sayısından daha fazla gol attı. Bu çılgınca bir şey.”

“BARCELONA DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMALI”

“Böyle bir oyuncu takımdan ayrıldığında, takımın onu özlemesi normal. Bir döneme damga vurdular. Bence anahtar, mümkün olan en kısa sürede değişimi sağlayabilmek. Barcelona bu yeni gerçeğe uyum sağlamalı. Madrid, duruma göre yeniden yapılandı ve Barcelona da bunu yapacak. Çünkü bu kulüpler dünyanın en büyükleri ve her zaman tarihin en iyilerine sahip oldular.”

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