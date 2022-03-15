CAS’tan Rusya’nın itirazına ret!

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'nın UEFA'nın Rus takımlarını ve kulüplerini müsabakalarından ihraç etme yaptırımlarına ilişkin itirazını reddetti

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya’nın futbol takımlarının FIFA ve UEFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men edilmesiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti.

CAS’tan yapılan açıklamada, “Rusya’nın itiraz ettiği kararlar uygulanmaya devam edecek. Esasa varılana kadar Rusya ekipleri UEFA organizasyonlarında yer almayacak” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarının ardından UEFA, Rusya Milli Takımı’nı ve Rus ekiplerini organizasyonlarından men ettiğini açıklamıştı.

Rusya da “FIFA ve UEFA geçerli bir dayanak olmadan olmadan bu organizasyonların parçası olan ülkemiz takımlarının hakları ihlal ediliyor” diyerek CAS’a başvuracaklarını açıklamıştı.