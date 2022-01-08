Cengiz Ünder’den müthiş gol! Marsilya yıllar sonra…

Marsilya'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Bordeaux maçın attığı harika golle takımını galibiyete taşıdı. Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle yıllar sonra bir ilki başarmış oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında düşme hattında kurtulmaya çalışan Bordeaux, sahasında zirve yarışından kopmak istemeyen Marsilya’yı konuk etti.

Marsilya, Milli futbolcu Cengiz Ünder’in attığı harika golle rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ligde Marsilya ile iç sahada oynadığı son 36 maçın hiçbirini kaybetmeyen Bordeaux, böylece sahasında rakibine karşı yıllar boyun süren ev sahibi üstünlüğünü kaybetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder, maçın 37. dakikasında takımını öne geçirdi. Kalecinin kısa düşen pasında topla buluşan Cengiz Ünder, rakip savunmayı bir bir geçerek yaptığı vuruş sonrası ağları havalandırdı. İlk yarı Marsilya’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Cengiz Ünder, Bordeaux savunmasını ip gibi diziyor! #Ligue1UberEats‘te 5. golü pic.twitter.com/vKgz364TIa — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 7, 2022

CENGİZ ÜNDER’İN GOLÜ SONUCU BELİRLEDİ

İkinci yarıda iki takım da gol atmayı başaramayınca, mücadele Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 Marsilya galibiyeti ile sonuçlandı. Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti.

Marsilya, yılları sonra Bordeaux deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 36’ya yükseltirken, lider Paris Saint Germain’in 10 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.