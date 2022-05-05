Charlie Marshall: Türkiye’de maaş oranları çok yüksek

Avrupa Kulüpler Birliği CEO'su Charlie Marshall, SÖZCÜ'ye verdiği özel röportajda "Oyuncu maaşları, genel gelirde çok yüksek bir oranda. Pandemi sonrasında ortalama yüzde 60-65’ten yüzde 75-80’lere dayandı" dedi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen hafta İstanbul'da toplanan Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) CEO'su Charlie Marshall, SÖZCÜ'ye futbolun röntgenini çekti.

İşte başarılı yöneticinin açıklamaları:

“Pandemide kulüplerin gelirleri inanılmaz şekilde düştü. Maç hasılatını, sponsorluk gelirlerini, hatta bazıları naklen yayın parasını kaybetti. Burada oyuncu maaşlarının, genel gelirde çok yüksek bir orana denk gelme sorununu da vurgulamalıyım. Pandemi öncesi bunun ortalaması yüzde 60-65 iken sonrasında yüzde 75-80'lere dayandı. Hatta Türkiye gibi ülkelerde oran bunun da üzerine çıktı.”

‘KISITLAMALARI ESNETTİK'

“Financal Fair Play kısıtlamalarının pandemi nedeniyle biraz esnetilmesini sağladık. UEFA ile işbirliği yapıp zor durumdaki kulüplere kaynak aktardık. Uzun vadede oyuncu maaşlarının gelire oranını düşürmek için çaba sarf edeceğiz. En uygun yüzde 70 gibi görünüyor. Bunun limitini getireceğiz. Oyuncu maaş ve bonservislerinin, gelirleri etkilemediği sürece yüksek olmasında sakınca yok. En iyi oyuncu en iyi parayı alır. Çünkü açık pazar ekonomisi uygulanıyor.”

“TÜRK FUTBOLU TOPARLANACAKTIR”

“Gelecekte futbolda Metaverse ve NFT devrimleri olacak. Ama en önemlisi futbolun istikrarı. Ama daha da önemlisi futbolun gereksiz tartışmaları son bulacak. İstanbul'daki son toplantıda bu konuda önemli adımlar attık. Türk kulüpleri ticari anlamda zor günlerden geçiyor. Yakın zamana kadar Avrupa'nın en büyük 6. futbol ekonomisine sahipti. Keşke elimde sihirli değnek olsa. Ancak en kısa sürede Türk futbolunun eski günlerine döneceğine inanıyorum.”

“TARAFTAR KABULLENMELİ”

“Alternatif Şampiyonlar Ligi (Süper Lig) oluşumu kabul görmedi. Avrupa Kulüpler Birliği olarak bu krizi hemen çözdük. Burada başta İngiltere'de hükümet ve kulüplerin yanı sıra tüm Avrupa'da taraftarların buna karşı çıkması da elimizi güçlendirdi. Biz futbolda savaş ve kavga ortamı istemiyoruz. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Tüm üyelerimizle birlik içerisinde olmalıyız.”

“KULÜPLER DAHA ÇOK KAZANACAK”

“5 yıldır ECA olarak UEFA ile kulüplerin ticari haklarının gelişmesi için ciddi bir çalışma yürüttük. Başarılı bir strateji belirledik. Burada dijital platformdan, oyuncu ve kulüp haklarının yönetimine kadar birçok unsur var. Bu, futbolun tüm unsurlarına çok daha fazla gelir getirecek. Sadece Şampiyonlar Ligi'ndekilere değil diğer kulüplere gidecek.”