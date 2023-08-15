Chelsea, Crystal Palace forveti Michael Olise’i transfer ediyor

Chelsea, Crystal Palace forveti Michael Olise'i transfer etmek için son aşamaya geldi. Roy Hodgson, oyuncunun geleceği hakkında net bir bilgi vermezken, Olise'in Premier Lig performansı büyük kulüplerin dikkatini çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Chelsea’nin Crystal Palace forveti Michael Olise’in serbest kalma maddesini kullanarak transferi bitirmek üzere. Bu maddenin 35 milyon sterlin olduğu düşünülüyor. Chelsea artık kişisel şartları görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için oyuncuyla konuşabilir.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; Chelsea ile konuşmak isteyip istemediğine dair karar Olise’ye ait. 21 yaşındaki oyuncu Fransa U21 takımında oynarken yırtılan diz ardı kirişinden ameliyat olduktan sonra şu anda sakat.

Geçen hafta Premier Lig’de yeni sezon öncesinde konuşan Roy Hodgson, Olise’in bu yaz kulüpte kalıp kalmayacağından emin olmadığını itiraf etti ve forvetin geleceği için “tamamen benim elimde değil.” dedi.

MANCHESTER CITY’NİN DE GÜNDEMİNDE

Manchester City’nin de geçen sezon Premier Lig’de 13 gole imza atıp 11 asist yapan Olise ile ilgilendiği düşünülüyor.

Olise’in güçlü formu, Palace takımında ‘Sezonun Oyuncusu’ ödülünü kazanmasını sağlarken, ‘Eagles’la olan sözleşmesinin bitmesine üç yıl kaldı. Olise’in Palace’ta kalacağından ne kadar emin olduğu sorulduğunda Hodgson Sky Sports News’a özel bir demeç verdi:

“Şu anda kimse gerçekten bilmiyor. Eğer umutsuzca ya da ciddi bir şekilde teklif hazırlayan ve onu cezbeden kulüpler varsa, o zaman bir karar vermesi gerekecek. Sadece bekleyip göreceğim, gelip bu teklifleri yapacak ve onu cezbedecek kulüpler var mı ve bu durumda nasıl bir karar verecek, çünkü o da biliyor ki biz onu burada tutmak için gerçekten çok istekliyiz.”

“TEK UMUDUM GİTMEMESİ”

“Buranın onun için iyi bir yer olduğuna ve kariyerinde ilerlemesi için ona çok iyi bir platform sağlayabileceğimize gerçekten inanıyoruz. Ancak ne yazık ki bu konular tamamen benim elimde değil. Her şey sanırım gelecekte ne olacağına bağlı. Bir menajer olarak sahip olduğunuz, beğendiğiniz ve istediğiniz oyuncuların her zaman kesinlikle kalacağından asla emin olamazsınız çünkü bir transfer piyasamız var. Tek umudum transfer piyasasının bu kez çok ama çok önemli kilit oyuncularımızdan birini gitmeye ikna ederek bizi cezalandırmaması.”