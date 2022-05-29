Chelsea, Eden Hazard sayesinde Real Madrid’den 15 milyon sterlin alacak!

Real Madrid'e transfer olduğu günden beri sakatlıklarla boğuşan ve eski formundan çok uzakta kalan Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından eski takımı Chelsea'ye de para kazandırmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Real Madrid’in 2019’da 103 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Eden Hazard, geride kalan zaman içinde İspanyol taraftarları mutlu edecek bir performans sergileyemedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sadece 83 dakika oynamasına rağmen, Real Madrid’in finalde Liverpool’u yenmesiyle kariyerine bir şampiyonluk daha ekleyen Belçikalı yıldız, eski kulübü Chelsea’ye de kazandırmaya devam etti.

Transfer olduğu dönem sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle, Real Madrid İngiliz ekibine 15 milyon sterlin daha ödeme yapacak.

Bu sezon Devler Ligi’nde sadece 3 maçta oynayan ve en son Şubat ayındaki Paris Saint Germain karşılaşmasında 8 dakika sahada kalan Hazard, bundan önce son grup maçında Inter’e karşı 9 dakika oynadı.

Real Madrid kariyeri yaşadığı sakatlıklarla fiyaskoya dönüşen 31 yaşındaki futbolcu, kulüpte bulunduğu 3 yılda sadece 66 maçta forma giydi ve 6 gol attı.