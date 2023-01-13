Chelsea, Fulham’a da kaybetti! Joao Felix ilk maçında kırmızı kart gördü

Son 8 maçında sadece 1 kez kazanan ve sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle adı 'Chelsea Hastanesine" çıkan Maviler, Londra derbisinde Fulham'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Yeni transfer Felix ise kırmızı kart gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında ertelenen maçta Fulham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Craven Cottage’de oynanan Londra derbisinde ev sahibi takım, formsuz rakibini 2-1 yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Chelsea bu mağlubiyetle birlikte son 9 maçında sadece 1 galibiyette kalmış oldu.

Fulham, 25. dakikada eski Chelsea oyuncusu Willian’ın golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 47. dakikada stoper Koulibaly ile 1-1’i yakaladı. Fulham’a galibiyeti getiren golü ise 73. dakikada, Mitrovic’in yokluğunda ilk 11’de sahaya çıkan Vinicius sezonun ilk golünü atarak kaydetti.

Birçok sakat futbolcusu olan Chelsea’nin yeni transferi Joao Felix ilk 11’de çıktığı karşılaşmanın 58. dakikada Tete’ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Chelsea’nin 20 lig maçı için 10 milyon Euro kiralama ücreti ödediği Felix, kurallar gereği 3 lig maçında cezalı olacak.

Bu sonuçla Fulham 31 puanla ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken, 18 maçta 25 puan toplayan Chelsea ise 10. sırada kaldı.

Fulham hafta sonu ligde Newcastle United deplasmanına çıkacak. Chelsea ise bir diğer Londra ekibi Crystal Palace’ı ağırlayacak.