Chelsea için satışı için geri sayım! 10 yıl şartı, üç teklif ve en güçlü aday…

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin satışıyla ilgili şartlar belli oldu. Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'yi satın almak için masada üç teklif bulunuyor. İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

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Rus milyarder Roman Abramovich’in, İngiltere’deki yaptırımlar sonrası satışa çıkardığı Chelsea kulübünün belirsizliği son buluyor. 19 yıldır Rus milyarder Abramovich’in sahibi olduğu kulüp, yaklaşık 2,5 milyar sterlinlik bir anlaşmayla satılıyor. ‘Maviler’in satışı için süreci yöneten ticaret bankası Raine Group, İngiliz ekibinin kime satıldığını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Üç teklif sahibiyle -Todd Boehly, Sir Martin Broughton ve Stephen Pagliuca- konuşan Sky News, kulübü satın alan kişiye, Chelsea’yi 2032 yılına kadar başka birine satamama şartı konduğunu öğrendi. İhaleye giren gruplara, 10 yıllık şartnamenin konsorsiyumdaki bütün taraflar için geçerli olacağı söylendi.

Abramovich’in yerine kim gelirse gelsin, kulübe ek fon sağlamak için ek hisse ihraç ederek de para toplayabilecek. Her türlü garanti, satış sözleşmesine dahil edilecek ve 10 yıllık süreyi yasal olarak uygulanabilir hale getirilecek. Haberde, 10 yıllık taahhüdün ‘Stamford Bridge’de istikrar ve sürekliliği sağlama girişimini’ yansıttığı ifade edildi.

“ÖMÜR BOYU SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

Boston Celtics’in sahibi olan Pagliuca ve NBA Başkanı Larry Tanenbaum, ortak tekliflerinin başarılı olması için daha önce Chelsea’nin ‘ömür boyu sahipliğini’ taahhüt etmişti. Serie A takımı Atalanta’da hisse sahibi olan Pagliuca, “Larry ve ben 20 yılı aşkın bir süredir birbirimizi tanıyoruz ve Chelsea’nin ömür boyu sahibi olmak konusunda kararlıyız. Bu, her iki ailenin de yapmak istediği uzun vadeli bir taahhüttür” ifadelerini kullanmıştı.

LEWIS HAMILTON VE SERENA WILLAMS SÜRPRİZİ

Eski British Airways ve Liverpool Başkanı Sir Martin Broughton liderliğindeki konsorsiyumun teklifi, Crystal Palace ve bir dizi ABD spor takımının sahibi Harris Blitzer Sports& Entertainment’ı içeriyor. Geçen hafta Lewis Hamilton ve Serena Williams’ın Chelsea’yi satın almak için ekibe katıldıkları ve Broughton cepheli teklife her biri yaklaşık 10 milyon sterlin vadettiği öğrenildi.

EN GÜÇLÜ ADAY BOEHLY!

Bu arada ABD’li milyarder Boehly, Chelsea’yi devralmak için en iyi aday olarak kabul ediliyor. Bir yatırım şirketi olan Eldridge’in sahibi ve aynı zamanda LA Dodgers’ın ortak sahibi. Boehly, WNBA takımı Los Angeles Sparks’ın kısmi sahibi ve 2019’da Chelsea’yi satın almak için yaptığı 2,2 milyar sterlinlik teklifi Abramovich tarafından reddedildi. Spor portföyünü genişletmek isteyen Boehly, kısa süre önce Washington Spirit futbol takımının satışı için yapılan görüşmelerden çekildi.

Boehly, büyük mali kaynaklar tarafından da destekleniyor. Clearklake Capital ihaleye dahil oldu ve varlıkları 45 milyar sterlin. 3,9 milyar sterlin değerindeki İsviçreli milyarder Hasnjorg Wyss de öne çıkan isimler arasında. Bu arada Jonathan Goldstein’ın varlıkları da 7,7 milyar sterlin değerinde.

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