Chelsea için yeni talip! Türk iş insanı da sırada…

Rus milyarder Roman Abramovich'in Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından birçok ünlü iş insanı sıraya girerken, İngiliz iş insanı Nick Candy'nin Chelsea'ye satın almak için yüklü miktarda bir teklif sunacağı öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Nick Candy, Chelsea’yi satın alma planının yer aldığı teklifi hafta sonuna kadar sunmaya hazırlanıyor. 1,5 milyar Sterlin değerindeki Stamford Bridge’i yeniden inşa planını da içeren teklifin 2,5 milyar Sterlin üzerinde olacağı ifade edildi.

Chelsea taraftarı olan 49 yaşındaki iş insanı, kulüp için resmi bir teklif yapabilmek için konsorsiyum kurma konusunda bazı Amerikalı yatırımcılarla iletişim halinde. Candy ve olası ortaklarının, kulübü 3 milyar Sterlin’den satışa çıkartan Rus milyarder Roman Abramovich’in beklentisinin biraz altında teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ancak, gelecek hafta İngiliz Hükümeti tarafından yaptırıma maruz kalması gündemde olan Abramovich’in, kulübü hızlı şekilde elinden çıkarmak için 2,5 milyar Sterlin civarındki güvenilir bir teklifi kabul etmesi bekleniyor. Candy’nin ortaklığını yapacak ABD’li milyarderler arasında Chicago Cubs Başkanı Thomas Ricketts, New York Jets sahibi Woody Johnson ve Crystal Palace hissedarı Josh Harris yer alıyor.

“BİRKAÇ ORTAKTAN İLGİ VAR”

Konuyla ilgili olarak Daily Mail’e konuşan Candy sözcüsü, “Nick Candy, Chelsea’yi satın almak için potansiyel bir teklif üzerinde araştırma yapıyor. Konsorsiyum ile yapılacak teklife, birkaç uluslararası ortaktan ciddi ilgi var” dedi ve şu ifadeleri ekledi:

“DÖRT YAŞINDAN BERİ…”

“Bay Candy’nin Chelsea ile yakın bir bağı var. Dört yaşından beri Stamford Bridge’de maç izliyor. Kulüp, birinci sınıf stadyumu ve altyapıyı hak ediyor. Bay Candy’nin gayrimenkul konusundaki benzersiz uzmanlığı ve geçmişi, bu vizyonu gerçekleştirmek için çok değerli olacak.”

Candy, tahmini 1,5 milyar Sterlin değerindeki servetinin bir kısmını Chelsea’yi satın alma konusunda kullanacaktı. Ancak, ABD’li yatırımcılardan bir konsorsiyumun oluşması halinde, Chelsea’nin maliyeti Candy için daha düşük bir rakam olacak.

NICK CANDY KİMDİR?

Nick Candy ve küçük kardeşi Christian, 1,5 milyar Sterlin değerindeki ‘nin lüks emlak geliştirme şirketine sahipler. İkilinin ilk mülkleri, 1995 yılında Londra’da tek odalı bir daireydi. 18 ay sonra 50 bin Pound kârla sattılar. Kardeşlerin en iyi bilinen mülk değerlendirme işleri arasında, Londra’daki One Hyde Park, NoHo Meydanı ve eski Chelsea tesislerinin yeniden yapılması yer alıyor. Candy&Candy şirketi, Nick’in tek sahip olduğunu resmileştirmek için 2018’de Candy Property oldu. Nick Candy, Shaun Bailey’in Londra Belediye Başkanı olması için bağış toplarken, podcast platformu Audioboom’da da hisse sahibi.

BAŞKA KİMLER İLGİLENİYOR?

Chelsea’yi satın almakla ilgilenen zenginler arasında Türk iş insanı Muhsin Bayrak da yer alıyor.

Todd Boehyl ve Hansjorg Wyss : LA Dodgers Beyzbol Takımı sahibi Boehly, 86 yaşındaki İsviçreli milyarder Wyss ile takım kurdu. Boehly, 3 yıl önce 2.2 milyar Sterlin’lik teklifiyle Chelsea’yi satın almaya çalışmıştı.

: LA Dodgers Beyzbol Takımı sahibi Boehly, 86 yaşındaki İsviçreli milyarder Wyss ile takım kurdu. Boehly, 3 yıl önce 2.2 milyar Sterlin’lik teklifiyle Chelsea’yi satın almaya çalışmıştı. Thomas Ricketts : Chicago Cubs Beyzbol Takımı Başkanı, ABD dışında yatırım yapmak istiyor. 2018’de Milan’ı satın almaya çalıştı.

: Chicago Cubs Beyzbol Takımı Başkanı, ABD dışında yatırım yapmak istiyor. 2018’de Milan’ı satın almaya çalıştı. Muhsin Bayrak : Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Türkiye basınındaki açıklamalarında Chelsea’yi satın almaya çok yakın olduklarını söyledi.

: Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Türkiye basınındaki açıklamalarında Chelsea’yi satın almaya çok yakın olduklarını söyledi. Josh Harris : Amerikalı iş insanının, Crystal Palace’ta da hissesi var.

: Amerikalı iş insanının, Crystal Palace’ta da hissesi var. Woody Johnson: Johnson&Johnson ilaç şirketinin varisi ve ABD’nin İngiltere eski büyükelçisi.

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