Chelsea, Lukaku’yu Inter’e geri gönderdi
Chelsea geçen sezon başında 113 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı Lukaku'yu Inter'e 8 milyon Euro bedelle kiralık olarak geri gönderdi.
İtalya Serie A ekibi Inter, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den eski oyuncusu Romelu Lukaku’yu kiraladığını resmen açıkladı.
Chelsea, 2014 yılında 35 milyon Euro’ya satıp 2021 yılında 113 milyon Euro bedelle geri aldığı Lukaku’yu yeniden Inter’e gönderdi. Çizme ekibi, Chelsea’ye Belçikalı golcüyü 1 sezonluk kiralama bedeli olarak 8 milyon Euro ödeyecek.
Inter’den büyük umutlarla transfer edilen Lukaku, Chelsea ile çıktığı 44 maçta sadece 15 gol atmıştı.
Welcome back Rom pic.twitter.com/VNnIZyMjs5
— Inter (@Inter) June 29, 2022